Assassinato a tiros dentro de ministério é investigado em Belo Horizonte

GR Gabriel Ronan/ Estado de Minas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), na Avenida Raja Gabáglia, onde policiais encontraram mulher morta em BH - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Policiais militares e civis estão na Avenida Raja Gabáglia, 245, altura do Bairro Cidade Jardim, no Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta (29/9), para atender a uma ocorrência de homicídio. Os agentes encontraram uma mulher morta no local, dentro da sede regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em BH.

De acordo com a PM, a vítima apresenta três marcas de tiro no corpo. Militares do 22º Batalhão da PM estão no local, assim como peritos da Polícia Civil e o rabecão para encaminhar o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Como o crime aconteceu dentro de um órgão da União, a Polícia Federal (PF) também deve participar dos trabalhos de apuração do crime. A suspeita é de que a vigilante morta tenha sido vítima de um porteiro do ministério.



De acordo com a PM, o crime aconteceu dentro de uma dispensa, usada pela funcionária para trocar de roupa e se alimentar. Segundo a corporação, testemunhas contaram que a vítima havia reclamado do comportamento do suspeito nos últimos dias.

Procurado, o Mapa informou que o fato envolveu "dois funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços de vigilância para a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais".