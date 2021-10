Homem com mais de 300kg pede ajuda para realizar cirurgia bariátrica

LA Layara Andrade - Estado de Minas

Rodrigo está desempregado e sonha em ter sua vida de volta - (crédito: arquivo pessoal)

“Quero viver”. São com essas palavras que Rodrigo Dias Araújo, de 41 anos e pesando 356 kg, pede ajuda para fazer uma cirurgia bariátrica. Ele aguarda há sete anos para realizar o procedimento de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e decidiu iniciar uma campanha online para arrecadar dinheiro.

Rodrigo, que é morador de Ipatinga, no Vale do Aço, conta que tem problemas com a obesidade desde os 14 anos e que vive uma situação muito difícil. Ele mora com a mãe que também é obesa e conta com a ajuda dos irmãos.

“Meus dois irmãos que me ajudam me arrastando até o banheiro para banho. Durmo sentado há 3 anos porque, se eu me deitar, perco o fôlego. Minha alimentação não é correta, até para fazer dieta é difícil”, relatou.

Segundo Rodrigo, que está desempregado, a espera pela cirurgia no SUS já dura sete anos. “Em 2019, fui ao SAM (Serviço de Autorização Médica), meu pedido havia sumido e neste mesmo ano consultei novamente com um médico endocrinologista, que me passou um novo pedido de bariátrica com urgência".

Até então, o ipatinguense era o 31º em uma fila de 100 pessoas, o que poderia demorar mais dois anos para seu atendimento. “Essa semana o pessoal do SAM me ligou e disse que terei uma consulta este mês em Governador Valadares”.

Sem condições de esperar por mais tempo, a vaquinha online é uma saída para tentar realizar a cirurgia com urgência. “É por questão de saúde e de querer ter minha vida de volta. Sou novo e desejo ser feliz”, disse Rodrigo.

Como ajudar?

O valor previsto para a realização da cirurgia é de R$ 50 mil, com as etapas a serem cumpridas antes e depois do procedimento. Aqueles que desejam ajudar Rodrigo, podem realizar uma doação clicando aqui para acessar a vaquinha.



Também é possível realizar um pix: 31997701766. Para transferência bancária: Banco Bradesco, Agência 3750, Conta 295797-3, CPF 065.871.076.13.