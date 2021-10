Kevin O Chris afirma que processará Erasmo Viana por afirmação de beijo gay

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Edição: PopMais)

Após as declarações feitas por Erasmo Viana dentro de A Fazenda 13 , Record TV , afirmando que viu Kevin O Chris beijando um homem durante uma festa em Noronha, o funkeiro revelou que irá processar o modelo por ter seu nome envolvido em uma fofoca.

"Eu vi ele beijando um cara. Eu vi, lá em Noronha" , afirmou Erasmo . O artista utilizou as redes sociais para responder o modelo fitness: "Se fosse verdade eu teria comentado com um f*da-se pra ele, mas já que não foi, vou divulgar uma musica nova no meu Stories porque está bombando depois disso. Já já estou entrando com um processo!!!" , comentou Kevin em uma publicação no Instagram que abordava o assunto.

gente? O Erasmo DO NADA falando que viu o mc Kevin o Chris beijando um homem em Noronha. #AFazenda13 pic.twitter.com/yR9aMzEICk — anna silveira (@lexlover7) October 1, 2021





Comentário feito por Kevin O Chris (foto: Reprodução/Instagram)

Erasmo chegou a opinar na sexualidade do cantor, comentando que ele poderia ser bissexual.

"Eu não sei se o cara é bi, deve ser bi, sei lá" , disse. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Viana faz comentários sobre a sexualidade dos outros peões, julgando o beijo lésbico entre Aline Mineiro e Dayane Mello , por achar desrespeito com o namorado de Mineiro , Léo Lins .

Erasmo e Victor falando que a Aline se queimou por beber e beijar outras mulheres, por ela ser comprometida #AFazenda pic.twitter.com/gfprgQu2aw — Central A Fazenda (@CentralReaIity) September 27, 2021

"A Aline é um alvo real. Eu adoro ela, amor de pessoa, mas não sabe jogar" , disse Victor . "Eu acho que ela deu um tiro no pé nessas duas semanas. Primeiro eu acho que ela deu um tiro no pé forte sendo comprometida, quando ela bebeu, ela se queimou legal" , completou.

Leo Lins falando que tá autorizado a Aline ficar com meninas ?, meninos NÃO ?????



BIIIIL FAZ ALGUMA COISA pic.twitter.com/HHQbf2dftA — larissa (@larisshipper) September 18, 2021

Erasmo concordou com o colega de confinamento. "Isso também é um dos meus motivos de voto. E outra coisa: nessa outra festa também ela ficou do mesmo jeito, toda taradinha, falando putaria comigo. Me olhava com um olhar me comendo. Ela não aprendeu, velho" , disse o influencer. "Se o cara aceita, tá tudo certo" , respondeu o ator.

"Mesmo assim, mano. Uma exposição desnecessária" , finalizou.