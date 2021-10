Motociclista morre após bater em base e ser lançado a 80m

RM Renato Manfrim - Especial para o Estado de Minas

O mecânico Ênio Junior dos Santos Oliveira, de 33 anos, morreu após se envolver em acidente quando pilotava a moto - (crédito: Reprodução/Blog do Portari)

Um homem de 33 anos morreu após perder o controle da moto Suzuki 750 que conduzia e se envolver em um acidente. O motociclista foi lançado a uma distância aproximada de 80 metros depois da batida, na noite dessa quinta-feira (30/9), na MG-255, na altura do município de São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. Ele deixa esposa e uma filha de 9 anos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Ênio Junior dos Santos Oliveira invadiu a contramão antes de bater em uma base de cimento, semelhante a um bueiro. Após o impacto, a moto partiu-se ao meio e o tanque pegou fogo, de acordo com testemunhas.

Moto Suzuki 750 de Ênio Oliveira antes da batida (foto: Reprodução/Blog do Portari)

Após os trabalhos de praxe da perícia técnica da Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Frutal. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais.

De acordo com o Blog do Portari, Ênio era sobrinho do ex-prefeito da cidade, Zé da Patrola. O homem de 33 anos nasceu em São Francisco de Sales e atualmente residia em Itapagipe, onde trabalhava como mecânico, segundo informações da Rádio Clube FM 100.9, de Iturama.