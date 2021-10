Lotomania ganha mais um sorteio semanal a partir desta segunda (4/10)

RN Ronayre Nunes

Segundo a Caixa, agora os apostadores terão mais chances de vitória - (crédito: Reprodução/YouTube)

Em comemoração ao aniversário de 22 anos — celebrado neste sábado (2/10) —, a Lotomania vai ganhar mais um sorteio por semana. A novidade começa a valer já a partir desta segunda-feira (4/10). A ordem dos dias do sorteio da modalidade também mudaram.



Antes sorteadas às terças e sextas, agora a Lotomania vai ter seus resultados divulgados segunda, quarta e sexta. Lembrando que os sorteios são realizados às 20h.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas de todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. O valor da aposta única custa R$ 2,50.