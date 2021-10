Arma na cintura de acompanhante dispara e médica é ferida em hospital

CE Cecília Emiliana - Estado de Minas

Estilhaços da bala disparada por tiro acidental pegaram no tornozelo de uma médica dentro do hospital, em BH - (crédito: PMMG/Divulgação)

Uma médica foi ferida em um dos tornozelos depois de receber um tiro acidental, disparado dentro da unidade hospitalar. O incidente ocorreu por volta de 7h desta terça-feira (5/10). A vítima passa bem.

Segundo informações preliminares do boletim de ocorrência, o tiro partiu da pistola 9 milímetros de um homem de 43 anos, que acompanhava uma paciente. De acordo com a PM, ele não tem porte, apenas registro da arma. Isso significa que ele tem autorização para manter o objeto em casa, mas não para andar armado.

A assessoria do Mater Dei confirmou o fato – o incidente ocorreu na unidade da Rua Mato Grosso, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na versão do hospital, porém, o acompanhante tem porte e registro do revólver. A pistola estava na cintura dele, quando teria disparado acidentalmente. Os estilhaços atingiram o tornozelo direito da profissional de saúde, de 34 anos, que foi devidamente atendida.

"Imediatamente, a equipe de Segurança acionou a Polícia Militar e todas as providências cabíveis ao caso foram tomadas", diz a nota enviada à reportagem.