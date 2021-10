Brasil cai para 20º posição em ranking de passaportes mais valiosos

AO Amanda Oliveira

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Atravessar fronteiras, entrar em um país diferente e não haver necessidade de tirar um visto. Este é o poder de alguns passaportes pelo mundo. No caso do Brasil, o documento permite a entrada em 170 países. O cenário já foi melhor, segundo levantamento da consultoria inglesa Henley & Partners.

Realizada desde 2006, a pesquisa trimestral revelou que, em 2020, o país ocupava a 16ª colocação. Dados recentes mostram que o país caiu para a 20ª colocação.

Segundo a última edição do ranking, entre 199 nações, o passaporte japonês e o de Singapura dividem a liderança no quesito mais valioso. Por serem aceitos em 190 países, estão em segundo lugar a Alemanha e a Coreia do Sul. Em seguida, ficam Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha. O último lugar é ocupado pelo Afeganistão.

A pesquisa é baseada em um banco de dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). A ferramenta é considerada uma referência ao avaliar onde um passaporte se classifica no espectro de mobilidade global.