Cobra aparece em supermercado mineiro e é morta

AR Ana Raquel Lelles*/Estado de Minasx

(crédito: Reprodução)

Um supermercado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba mineiro, precisou isolar a seção de hortifruti após uma cobra possivelmente venenosa aparecer no meio de maracujás. Clientes chegaram a filmar o momento em que o réptil foi capturado, antes de ser morto por funcionários . O caso ocorreu nessa terça-feira (5/10).

No primeiro vídeo é possível perceber a busca pela cobra em meio a paletes. Na sequência, outro vídeo mostra a captura. Um funcionário, usando uma luva, pega a serpente pela calda e a leva até os fundos do supermercado Bernardão Olaria, no Bairro Caramuru.



O gerente comercial, Antônio Junior, informou à reportagem que a cobra veio dentro de uma caixa de maracujás. O funcionário que fazia a reposição da mercadoria percebeu a presença da serpente e de imediato providenciou o isolamento do local. "O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas demorou", disse o gerente.



Depois de capturada, a cobra foi levada aos fundos do supermercado. O gerente revelou que ela foi morta por funcionários. "Foi no extinto mesmo" pontuou. Questionado, ele não soube informar qual foi o destino do cadáver.

Segurança dos clientes





Por fim, o gerente afirmou que o supermercado tem procedimentos preventivos para evitar qualquer tipo de situação que comprometa a qualidade dos produtos ou causem riscos aos clientes. Ele destacou que o episódio foi isolado e que possivelmente a serpente já veio da fazenda, ou seja, entrou dentro da caixa no momento que os maracujás eram embalados.



A serpente possivelmente era uma cobra-cipó, nome popular do gênero Chironius. Também é conhecida pelo nome boiobi, que é de origem tupi e significa "cobra verde". Apesar de possuir veneno, essa espécie não é capaz de matar seres humanos.



A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas nenhum militar soube repassar informações quanto ao registro da ocorrência.