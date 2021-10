Seis brasileiros são presos no Paraguai em investigação de execução na fronteira

TM Thays Martins

(crédito: Twitter/ Policia Nacional del Paraguay )

A polícia do Paraguai prendeu, nesta segunda-feira (11/10), seis brasileiros suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de quatro pessoas na fronteira do Brasil com o país. Entre os mortos, estão duas brasileiras e dois paraguaios.

De acordo com o Departamento Contra o Crime Organizado, os seis foram detidos em uma casa na Villa Estefan de Amambay, em Pedro Juan Caballero. Também foram apreendidos três carros que teriam sido usados pelo grupo. Segundo a polícia, foi de lá que saiu o veículo utilizado para cometer a chacina, que foi encontrado queimado. Outro suspeito já tinha sido preso no domingo (10/10) durante uma perseguição. De acordo com a polícia, os suspeitos estão à disposição do Ministério Público.

#SicariatoAmambay Los 6 detenidos están a disposición de @MinPublicoPy para su posterior declaración. Aquí imágenes del lugar, ubicación y detenidos????El @DCCO_Paraguay sigue apoyando las investigaciones. Operativo sigue en curso. pic.twitter.com/beab8tiyfd — Dpto. Contra el Crimen Organizado (@DCCO_Paraguay) October 11, 2021

O crime aconteceu no sábado (9/10) em Pedro Juan Cabalero, fronteira do Paraguai com o Brasil. As quatro vítimas estavam em um carro, saindo de uma festa, quando foram alvejadas. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

Uma das vítimas é Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai. As duas brasileiras são Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos. As duas estudavam medicina no país vizinho. Ainda morreu Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos.

As investigações preliminares apontam que o crime possa ter sido cometido por disputa de território por facções criminosas.