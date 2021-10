Dia das Crianças: confira a programação cultural do feriado para os pequenos

NM Nahima Maciel

(crédito: Divulgação)

A programação de Dia das Crianças oferece um pouco de tudo para os pequenos. Confira como tornar o feriado mais animado e cheio de atividades.

Para pular



O Pontão do Lago Sul vai se transformar num circo a céu aberto nesta terça-feira (12/10). O Admirável Mundo Inflável terá brinquedos infláveis, decoração cênica e personagens caracterizados para transformar o feriado das crianças em um universo circense com direito a cama elástica, air soccer, touro mecânico e outras atrações. O complexo funcionará das 15h às 19h, os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no aplicativo Sympla. Brinquedos infláveis também estão no Complexo Gastronômico, organizado pela chef Lídia Nasser. Pula pula, piscina de bolinhas, cama elástica e show com Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida recebem os pequenos a partir das 12h na unidade de Águas Claras. No ParkShopping, o show é com Homem-Aranha, Homem de Ferro, Batman e Mulher-Maravilha, às 15 h desta terça (12/10). Oficinas de slime, de boneco de balão e de pizza também estão no programa. O ingresso de R$ 49 dá direito à participação nas oficinas e aos brinquedos.



Para ouvir



A Concha Acústica de Brasília recebe, a partir das 17h, o espetáculo Concerto para criança - Pedro e o lobo, Cirandas e Aquarelas. Dividido em três partes, o concerto terá um trecho de Pedro e o lobo, espetáculo de teatro musical criado por Sergei Prokofiev no qual cada personagem corresponde a um instrumento musical. Em Cirandas, as crianças poderão conhecer músicas do folclore brasileiro com arranjos feitos pelo maestro Joaquim França. Aquarelas traz repertório com obras de Toquinho e Vinicius de Moraes. Todas as peças serão tocadas pela Orquestra Filarmônica de Brasília e o espetáculo tem início às 17h desta terça (12/10). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na Bilheteria Digital.



Para sonhar

A Planetário fará seis apresentações do filme Uma aventura no planetário, na cúpula do espaço. Também haverá uma exibição realista do céu noturno e uma programação de oficinas de montagem de carrinho foguete, pintura de planetas e concurso de astronomia. As apresentações de cinema na cúpula são gratuitas e as senhas começam a ser distribuídas 30 minutos antes das sessões, que têm início às 10h, 11h, 14h, 15, 16h e 17h. Para as oficinas, também haverá distribuição de senha. São apenas 15 vagas para cada oficina. Confira as atividades e os horários:

9h15 Carrinho Foguete

10h15 Pintando os planetas

15h Carrinho Foguete

16h Nebulosa no Pote



Para ler



Autora da série de livros Harry Potter, a inglesa J. K. Rowling lança, nesta terça (12/10), Jack e o porquinho de Natal. O primeiro romance infanto-juvenil da escritora narra a história de um menino que perde o melhor amigo, um porquinho de pelúcia, e precisa armar um plano para encontrá-lo. Escrito em forma de fábula, o livro é uma espécie de retorno da autora ao mundo infantil, que lançou, em 2020, Ickabog, uma história infantil disponibilizada gratuitamente para as crianças durante a pandemia. Jack e o porquinho de Natal tem 320 páginas e custa R$ 59,90.

Para ver



Como parte do projeto Patrimônio da memória, o CCBB Educativo convida as crianças para criar um folioscópio, espécie de livreto com várias imagens que, quando passadas em alta velocidade, dão a sensação de movimento. Os ingressos podem ser emitidos pela plataforma Eventim e a oficina, que ocorre nesta terça(12/10), às 10h30, tem capacidade para apenas 24 pessoas. Ao ar livre, a Sessão Miúda terá projeção de curtas metragens produzidos pelas crianças que estiveram nas oficinas Lugar de criação, realizadas em julho. As projeções começam às 18h e têm entrada gratuita.