Brasil alcança marca de 100 milhões de totalmente imunizados contra covid

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Dez meses depois de iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19, o Brasil alcançou, nesta quarta-feira (13/10), a marca de 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas contra o novo coronavírus. Ao todo, segundo dados do LocalizaSUS, 100.200.754 de brasileiros já receberam as duas doses da vacina ou o imunizante de dose única. Esse número corresponde a 62,5% do público-alvo da campanha de vacinação, segundo o Ministério da Saúde.

A primeira vacina contra a covid foi aplicada no Brasil em 17 de janeiro, logo após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso emergencial das vacinas CoronaVac e da vacina da AstraZeneca. Desde então, o país enfrentou desafios como paralisações na aplicação dos imunizantes, atraso no recebimento do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), necessário para produzir as vacinas no Brasil, entre outros empecilhos.

“Caminhamos muito desde o início da campanha de vacinação, mas precisamos avançar ainda mais. Por isso, convido a todos os brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina que voltem ao posto de vacinação para completar o esquema vacinal. Só vacinados venceremos o vírus e voltaremos ao nosso normal”, comentou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



A maioria das pessoas já tomou a primeira dose da vacina. Ao todo, 150 milhões de pessoas receberam a primeira dose necessária para imunização. Até o momento, o governo federal enviou às unidades federativas mais de 301 milhões de doses de vacina covid-19.

Dose de reforço

Agora, o governo federal foca na campanha de dose de reforço de idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde e pessoas imunossuprimidas. E anunciou a compra de mais vacinas para o ano que vem, já que pretende dar uma dose de reforço para todos com mais de 18 anos, no primeiro momento.