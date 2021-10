Família ia para Caldas Novas quando carro começou a pegar fogo em rodovia

VL Vinicius Lemos - Estado de Minas

Veículo ficou destruído totalmente - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma família teve que abandonar às pressas o carro em que viajava, na rodovia LMG 223, em Araguari, depois que o veículo começou a pegar fogo. Ninguém se feriu, mas o Corpo de Bombeiro precisou ser acionado.

O incêndio aconteceu na altura do KM 119 da rodovia, no município do Triângulo Mineiro. A família seguia no sentido Caldas Novas (GO) quando percebeu o problema no veículo.

As chamas se espalharam rapidamente e os ocupantes fugiram. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já consumia todo o automóvel. Foram gastos 2 mil litros de água para debelar o incêndio e deixar o local em segurança, segundo os militares.



Os passageiros e condutor são moradores de Uberlândia e perderam o carro, completamente queimado. Não se sabe como começou o fogo.

A Polícia Militar Rodoviária ajudou na contenção do trânsito no local e depois registrou a ocorrência.