Filho briga e empurra o pai, que bate a cabeça e morre

/d /Estado de Minas

(crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (19/10) suspeito de matar o próprio pai, de 58 anos, em Santa Luzia, na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar (PM), o genitor foi encontrado morto dentro do quintal de casa, na Vila Santa Esperança, com o corpo parcialmente carbonizado e enrolado em um lençol.

A PM foi acionada após denúncias de vizinhos do imóvel que sentiram um forte odor vindo da casa dos homens. Foi então que o corpo foi descoberto no quintal da residência. O filho da vítima estava na casa e foi preso em flagrante. Ele acabou confessando uma desavença com o pai.

De acordo com o jovem, os dois tiveram uma briga na última quinta-feira (14/10). Durante a confusão, o pai foi empurrado, caiu, bateu a cabeça e morreu. Porém, nesta terça, o rapaz tentou colocar fogo no corpo da vítima.

O filho da vítima foi preso e levado para a delegacia da cidade. Já o corpo do pai foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal, na Região Oeste de Belo Horizonte.