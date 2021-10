Um a cada 10 idosos no Brasil faz uso abusivo de álcool, diz estudo

GC Gabriela Chabalgoity*

Um em cada 10 idosos no Brasil faz uso abusivo de bebidas alcoólicas. Segundo dados de um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cerca de 2 milhões de brasileiros mais de 60 anos, contabilizando 6,7% dos idosos do país, consomem várias doses em uma única ocasião, o que é considerado consumo abusivo.

Do total, cerca de 1,16 milhão de idosos, ou seja, 3,8%, têm o costume de beber de 7 a 14 doses por semana. Além disso, um a cada quatro, 23,7% dos maiores de 60 anos, se diz consumidor de bebidas alcoólicas.



O resultado do trabalho aponta que, em meio à pandemia, o consumo de álcool entre idosos se tornou um problema de saúde pública. Em relação ao gênero dos idosos, foi constatado que os homens acima de 60 anos consomem mais bebidas alcoólicas do que as mulheres. Dentre os homens, os com a idade entre 60 e 70 anos são os que mais fazem consumo de álcool. Já a partir dos 70 anos, o consumo cai, principalmente entre as mulheres. De todas as regiões do país, a Sudeste registrou mais ingestão de álcool entre idosos.

Foram analisados, na pesquisa da Unifesp, 5.432 brasileiros acima de 60 anos. Dados coletados com 503 idosos atendidos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), de São José dos Campos, também foram usados.

Complicações

De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), o uso frequente e excessivo de álcool na terceira idade pode aumentar os riscos de complicações de saúde e óbitos. De acordo com o IBGE de 2018, a população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos (com 60 anos ou mais) de 2012 a 2017, chegando a 30,2 milhões.

Esse é um cenário que preocupa os especialistas, visto que foi observado, também, um aumento no número de admissões em unidades de pronto-atendimento e busca por tratamento associados ao uso de álcool.

