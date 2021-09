Programa incentiva prevenção ao consumo de álcool por adolescentes do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Para promover a saúde e a prevenção ao consumo de álcool por adolescentes, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) recebeu, nesta quarta-feira (22/9), o material do Programa Jornada ao Planeta X. A doação dos conteúdos sobre o assunto foi oficializada à pasta por meio de um termo de cessão de uso feito por outro projeto, o Brasília Vida Segura (BVS) e parceiros.

Também nesta quarta, o canal EducaDF, no YouTube, transmitiu o Seminário: Jornada ao Planeta X – Boas práticas na prevenção do consumo de álcool por adolescentes. Na abertura do Seminário, a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, falou sobre a importância do Jornada ao Planeta X e de ações de prevenção dessa natureza na rede pública.

“Quando me apresentaram esse programa eu me encantei. Temos uma preocupação muito grande com o tema porque há uma iniciação do consumo de álcool cada vez mais cedo. Inclusive, há relatos de famílias de que houve um aumento do consumo de bebidas alcoólicas na pandemia. Eu abraço esse projeto não só como secretária de Educação, mas como mãe e cidadã. Temos esse papel de conscientização e educação nas escolas. Nós queremos ampliar o projeto para toda a rede pública”, destaca.

O Jornada ao Planeta X faz parte do Programa Brasília Vida Segura, que é uma parceria entre Governo do Distrito Federal (GDF), Fundação AB Inbev e Ambev, junto aos parceiros técnicos Instituto Tellus e Falconi.

Os estudantes da rede pública do DF têm acesso a 10 aulas que incentivam o desenvolvimento da saúde fundamentado no treinamento de habilidades sociais. Dentro desse contexto, também é trabalhada a prevenção ao consumo de álcool para alunos do ensino fundamental de forma lúdica.

“O consumo de álcool por adolescentes é algo que não pode ser tolerado. Essas metodologias do programa ajudam diretamente na prevenção e consciência sobre o consumo nocivo de bebidas alcoólicas”, destaca Leandro Piquet, coordenador do Conselho Consultivo do Brasília Vida Segura.

Os objetivos principais do programa são de divulgar os fatores de risco ocasionados pelas bebidas alcoólicas e construir uma mentalidade de prevenção para reduzir ou postergar este consumo. Baseado em evidências científicas, a ideia do treinamento de habilidades sociais é oferecer aos alunos uma experiência para melhorar o desenvolvimento das capacidades sociais e socioemocionais por meio das aulas. A temática de prevenção de consumo de álcool é trabalhada de forma contextualizada e integrada.

Ampliação do programa

Em 2021, mais de 1,6 mil alunos de oito escolas de Ceilândia participaram dos encontros do Jornada ao Planeta X. Os estudantes puderam trabalhar potencialidades como criatividade, pensamento crítico, autoconhecimento, relacionamento interpessoal, entre outras.

O conteúdo desenvolvido nas aulas, que foi doado à secretaria, permitirá a implementação autônoma do projeto por parte dos educadores e escolas. Os materiais desenvolvidos contemplam roteiros de aula, apostilas, vídeos, além de um curso que ficará disponível na plataforma da subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

Com informações da Secretaria de Educação do DF