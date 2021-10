Idosa é denunciada por injúria racial e por jogar fezes na porta de vizinho

RM Renato Manfrim - Especial para o EM

A suposta injúria racial aconteceu no Bairro Olinda, em Uberaba - (crédito: PMMG/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um casal registrou na noite de ontem (24/10), na Polícia Militar (PM), boletim de injúria racial contra uma idosa de 89 anos.



Os denunciantes, que residem no Bairro Olinda, disseram que, a suspeita, além de deixar uma sacola plástica com fezes de animais domésticos em frente ao portão da casa onde moram, proferiu os seguintes xingamentos: "Seus pretos favelados", "Preto veio chibungo", "Pobres", "Seus passa fome" e "Vagabundos".



Ainda conforme o registro policial, a idosa negou ter jogado a sacola com fezes no portão dos vizinhos e também a prática de injuria racial e xingamentos contra eles. Ela ainda disse aos militares que a discussão aconteceu porque eles empurram água com sujeiras da porta da casa deles até sua residência e, além disso, utilizam indevidamente sua lixeira.



Por outro lado, o casal alega que empurra a água até a esquina, não deixando a sujeira na porta da casa da idosa, e que a mesma chegou a construir uma pequena barreira para impedir o deslocamento natural da água.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que vai investigar o caso.



Segundo o Código Penal, em seu artigo 140, quem cometer o crime de injúria racial pode sofrer pena de um a seis meses de prisão e multa.