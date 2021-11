Varginha: polícia atualiza para 26 número de mortos em operação

DL Deborah Lima - Estado de Minas

Ao todo, 26 suspeitos de integrarem quadrilha do 'novo cangaço' morreram - (crédito: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil atualizou o número de mortos na operação contra uma quadrilha especializada em assaltos do chamado "novo cangaço" . No fim da tarde deste domingo (31/10) a polícia confirmou que morreram 26 suspeitos – e não 25 como informado anteriormente.



A operação ocorreu em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal em Varginha, Sul de Minas. Com os criminosos, foi apreendido um grande arsenal, incluindo explosivos e armas de guerra, como metralhadoras ponto 50.



O bando estava aquartelado em duas chácaras e foi cercado pelos policiais. Houve intensa troca de tiros. Vários suspeitos foram socorridos com ferimentos.