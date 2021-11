Casos de covid-19 recuam nas Américas pela 8ª semana seguida, diz Opas

AE Agência Estado

(crédito: Getty Images)

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) destacou, durante entrevista coletiva nesta quarta, 3, que, pela oitava semana consecutiva, o número de casos da covid-19 diminui nas Américas. Diretor assistente da entidade, Jarbas Barbosa informou que foram registrados na última semana mais de 745 mil casos e pouco mais de 18 mil mortes na região.

Barbosa disse que os números têm melhorado em geral na região, inclusive em boa parte da América do Sul. Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México também registram recuo nos casos da covid-19. Nos EUA e no Canadá, a Opas destacou ainda uma "queda notável" nas hospitalizações pelo vírus.

Apesar da melhora, a Opas insistiu que é necessário seguir vigilante sobre a emergência de saúde. "O progresso em nossa região não é motivo para se tornar complacente ou acabar com medidas de saúde pública que nos ajudam a ficar seguros", afirmou Barbosa.