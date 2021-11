Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia leilão de dez tochas olímpicas

AB Agência Brasil

(crédito: Divulga....o/ASCOM SMAS)

Dez tochas usadas nos Jogos Olímpicos de 2016 serão leiloadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Municipal Para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.



O edital do leilão foi publicado na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do município. Os interessados, tanto no Brasil como no exterior, deverão fazer cadastro prévio no site de leilões De Paula, ficando sujeitos à aprovação dos dados pela análise da documentação exigida e poderão dar lances até o próximo dia 18. Serão 15 dias de leilão online.