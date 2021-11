Turnê One World marca a volta do The Wailers ao Brasil

CG Camilla Germano

(crédito: Reprodução)

Sete cidades do Brasil vao receber em janeiro de 2022, a banda jamaicana The Wailers, muito conhecida por sua influência no reggae e fundada por Bob Morley, Peter Tosh e Bunny Wailer no início dos anos 1960. A banda apresentará a turnê One World.

A turnê do álbum estava prevista para vir ao Brasil em março de 2020, mas, em razão da pandemia do novo coronavírus, os shows foram remarcados para março de 2021. Ainda por conta da covid-19, os shows foram adiados outra vez e ocorrerão em janeiro de 2022 em Belo Horizonte, Recife, Salvador, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. A última vez que o grupo se apresentou no Brasil foi em 2017.

Contando com um set especial de músicas do repertório de Bob Marley e também do álbum mais recente, com o mesmo nome da turnê, a banda vai apresentar um espetáculo com base no legado do reggae, na voz de Aston Barrett Jr, considerado por muitos como realeza do reggae por ser filho do "Familyman".

O álbum “One World” foi o primeiro trabalho do grupo em 25 anos e recebeu uma indicação ao Grammy 2021 na categoria Melhor Álbum de Reggae.

Legado

No fim de 2020, o The Wailers lançou o primeiro single do álbum, “One World, One Prayer”, uma faixa focada na união, amor e inclusão além das diferenças culturais. O disco foi produzido e escrito por Emilio Estefan e mistura o reggae jamaicano com os sons do gênero latino urbano. A faixa inclui o cantor porto-riquenho Farruko, o astro jamaicano Shaggy, e continua o legado de Bob Marley ao lado dos filhos Cedella Marley e Skip Marley.

Confira os locais e datas dos shows:

12 de janeiro - SESC Palladium - Belo Horizonte

13 de janeiro - Teatro Guararapes - Recife

15 de janeiro - Wet n' Wild - Salvador

18 de janeiro - Teatro CIC - Florianópolis

19 de janeiro - Ópera de Arame - Curitiba

20 de janeiro - Auditório Araújo Viana - Porto Alegre

23 de janeiro - Espaço das Américas - São Paulo

Ingressos



As informações para a compra dos ingressos estão disponíveis no site oficial da banda.