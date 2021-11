Pedra se solta e mata estudante durante escalada

/d /Estado de Minas

Cecília Oliveira Gerônimo, de Pouso Alegre, morreu durante escalada no interior de São Paulo - (crédito: reprodução FDSM)

Uma estudante de direito em Pouso Alegre morreu em São Bento do Sapucaí, na divisa de Minas com São Paulo, durante uma escalada. A Delegacia de Polícia Civil da cidade informou que uma pedra com mais de um metro 'se desprendeu da rocha' e caiu sobre Cecília Oliveira Gerônimo, de 21 anos, que estava no Bairro dos Pinheiros. O acidente foi no fim da tarde desta terça-feira (2) e ela faleceu no local.

O Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão foi acionado por volta das 17h45. A corporação fica a aproximadamente 50 minutos de São Bento do Sapucaí. As buscas foram iniciadas no mesmo dia, mas suspensas ao anoitecer pelo fato de o local ser de difícil acesso.

Os militares voltaram aos trabalhos às 7h desta quarta-feira (3). O corpo da jovem só foi resgatado no início da tarde de hoje.

Cecília era de Pouso Alegre e cursava a Faculdade de Direito do Sul de Minas (FDSM). A instituição postou no Facebook que "A FDSM lamenta profundamente o falecimento da caríssima aluna Cecília Oliveira Gerônimo".

Na rede social da estudante, amigos prestam homenagens e lamentam a morte da jovem.

A jovem escalava uma rocha no Bairro dos Pinheiros, em São Bento do Sapucaí, município conhecido pela prática desse tipo de esporte, onde também fica a famosa Pedra do Baú.

Militares dos bombeiros de Campos do Jordão fizeram o resgate do corpo (foto: Corpo de Bombeiros SP/Divulgação)

O acidente



Segundo uma fonte do município que preferiu não se identificar, a referência no Bairro dos Pinheiros é uma pedra com alto grau de dificuldade para escaladas e outros esportes radicais não fazem parte do contexto dessa região.

A informação que essa fonte teve era que Cecília foi até o local para praticar escalada e estava com um profissional. Dados preliminares apontam que esse profissional acionou o serviço de emergência para pedir socorro para Cecília, após ela ser atingida pela pedra.