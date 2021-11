Mulher é agredida por funcionárias após usar saia em local de trabalho

CG Camilla Germano

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Na última segunda-feira (1º/11), uma funcionária de uma madeireira de Braço do Norte, em Santa Catarina, foi agredida por colegas de trabalho. Segundo a Polícia Militar, o motivo das agressões teria sido a saia que ela usava.



A vítima revelou que recebeu arranhões no rosto e chutes na barriga por duas colegas. As mulheres de 21 e 38 anos foram localizadas no local do episódio e ambas confirmaram a ação e a motivação.



Ninguém foi preso, mas um boletim de ocorrência foi registrado. O caso foi notificado como lesão corporal leve e a vítima não precisou ser encaminhada para uma unidade médica.