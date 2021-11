Para reduzir emissão de metano, Brasil vai precisar repensar a pecuária de intensidade

GC Gabriela Chabalgoity* GB Gabriela Bernardes*

O gás metano tem efeito 34 vezes maior que o dióxido de carbono para causar o efeito estufa - (crédito: boi)

O Brasil aderiu à iniciativa global de reduzir 30% das emissões do metano, na COP26, em Gasglow. Porém, há muito caminho pela frente para colocar em prática essa redução. No Brasil, a agropecuária é o maior emissor de metano. De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima, o setor foi responsável por 73% do gás lançado entre 1990 e 2019 e 97% delas são por fermentação entérica, ou seja, o arroto do boi.

Segundo dados divulgados pela Embrapa, um boi libera cerca de 60 quilos de metano por ano. Segundo o IBGE, o Brasil contava, em 2020, com 218,2 milhões de cabeças de gado.

PRI-0511-AGRO_METANO_2 (foto: lucas pacifico)

Na opinião de Alexandre Costa, PhD em Ciências Atmosféricas e cientista do clima, a pecuária brasileira precisa repensar a sua extensão. "Essa ideia de que nós podemos manter um rebanho bovino dessa dimensão, é uma irracionalidade. Isso tem a ver com o fato de que o consumo de carne é uma dieta insustentável. Globalmente, mais da metade dos territórios silvestres deu lugar a agropecuária", comentou. "Dessa quantidade, 77% é ocupada por pasto, ou por monocultura para ração animal. No final das contas, os produtos de origem animal nos fornecem apenas 18% das calorias e somente 37% das proteínas, segundo dados da FAO", observa.

Sobre as emissões de metano por parte do gado, o socioambientalista Thiago Ávila, explica que o gás metano tem efeito 34 vezes maior que o dióxido de carbono para causar o efeito estufa. "Em ambientes integrados com a natureza e abundância de árvores, os animais não geram impacto. Mas os efeitos se tornam catastróficos quando eles são colocados em alta intensidade em pastos de floresta recém-desmatada e queimada, em galpões confinados e outros processos", alerta.

"Em situações de pecuária de alta intensidade, além da grande crueldade animal presente nessa indústria, do uso intensivo de terra, de água e de nutrientes, há uma elevada taxa de emissão de metano. Isso dificulta severamente os esforços climáticos. Assim como a indústria dos combustíveis fósseis, a lógica da pecuária de alta intensidade precisa ser repensada cada vez mais a partir da produção de proteína vegetal, de campanhas educativas sobre mudanças de dieta e do fim de subsídio para uma indústria que é incompatível com os esforços para deter o desastre ambiental atual", complementou.

* Estagiárias sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza

Saiba Mais Brasil Queiroga defende portaria que proíbe demissão de não vacinados

Queiroga defende portaria que proíbe demissão de não vacinados Brasil STF impõe multa a quem passar trote em telefones de emergência

STF impõe multa a quem passar trote em telefones de emergência Brasil Mulheres denunciam padre de Santa Luzia por assédio sexual

Mulheres denunciam padre de Santa Luzia por assédio sexual Brasil Polícia flagra caminhonetes lotadas de drogas: quase 2 toneladas de maconha