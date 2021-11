Vídeo: torcida do Atlético canta música de Marília Mendonça no Mineirão

SR Samuel Resende - Estado de Minas

(crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A torcida do Atlético prestou uma homenagem à Marília Mendonça antes do clássico com o América neste domingo, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A cantora faleceu na sexta-feira, aos 26 anos, após o avião em que estava cair em Caratinga, Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Torcedores presentes no estádio cantaram a música 'Ciumeira'. Lançada em 2019, a música é um dos maiores sucessos de Marília. O perfil do Mineirão registrou o momento em suas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estado de Minas (@estadodeminas)

O Atlético também lamentou a morte da cantora sertaneja em suas redes sociais na sexta-feira. "O Atlético lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça, exemplo de garra e talento, e das demais vítimas do acidente. Nosso abraço aos familiares, amigos, fãs e a todos que acompanharam sua trajetória. Nossos corações estão com você, Marília."

Além do Galo, América, Cruzeiro e outros clubes do país também se manifestaram. Jogadores, como Neymar e Raphinha, e torcedores de outros times homenagearam Marília em partidas deste final de semana.