Marília Mendonça: Fãs prestam homenagens em cemitério em Goiânia

RC Rodrigo Craveiro RF Raphael Felice

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na manhã seguinte ao enterro da cantora Marília Mendonça, realizado no sábado (6/11), fãs marcaram presença no cemitério Parque Memorial de Goiânia, para prestar suas homenagens com flores e orações. À sombra de um pé de árvores angico, mais de 20 coroas de flores podem ser vista na parte externa do jazigo. A maioria delas de artistas da música sertaneja e produtoras. O tio e assessor de Marília, Abicielio Silveira Dias Filho foi enterrado no túmulo ao lado.

A fã Marilza Soares, 43 anos, veio mostrar suas condolências. Emocionada, ouvia a música "Estrelinha" que Marília Mendonça gravou dom a dupla Di Paullo e Paulino.

"Que ela tenha um bom lugar, ela era uma pessoa humilde e de bom coração. Sem explicação esse momento, eu era fã número um dela. Muita tristeza para mim e para o Brasil todo, mas como se diz na música dela: virou uma estrelinha no céu para brilhar. Vai ficar para sempre no coração dos fãs e vai ser lembrada sempre por suas músicas", disse.

O corpo da cantora Marília Mendonça foi sepultado no Cemitério Parque Nacional de Goiânia, na GO-020, a 8km de Goiânia. O jazigo da artista está na quadra 03 do cemitério, à sombra de um dos dois pés de angico. Todos os jazigos são padronizados. O cemitério está aberto à visitação pública, todos os dias, das 8h às 18h.

Marília Mendonça e Abicielio foram enterrados no início da noite de ontem. O sepultamento foi feito de forma privada entre familiares e amigos próximos, entre eles, artistas da música sertaneja e de outros ritmos.

As duplas Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano acompanharam os familiares no caminhão de bombeiros que conduziu o cortejo da cantora.