Repórter da GloboNews emociona ao revelar diagnóstico de câncer ao vivo

Na noite desta segunda-feira (08/11), ao abrir o programa "Em Pauta", na GloboNews, a apresentadora Lilian Ribeiro iniciou o programa de uma forma diferente. A jornalista abriu sua fala destacando estar de visual novo, de lenço azul na cabeça, e quis dividir o momento difícil que está vivendo com os telespectadores.

Visivelmente muito emocionada, mas sem tirar o sorriso largo do rosto, Lilian contou que foi diagnosticada com câncer de mama em 1º de outubro deste ano, e que começou o tratamento. "Comecei fazendo quimioterapia, tenho ido bem... algumas reações, algumas chatinhas, mas a gente segue em frente", revelou.

"Nesse processo, a caminho da cura, nos próximos meses eu vou aparecer assim [se referindo ao lenço], mas eu queria muito que esse lenço fosse para você de casa menos da doença que eu estou enfrentando e muito mais do fato de que eu estou me cuidado, fazendo o melhor por mim", completou.

Os colegas presentes no programa a parabenizaram pela coragem de contar sua história e afirmaram que ao dividir sua história ela mostra seu amor a vida e sua vontade de viver. Além disso, ressaltaram o quanto essa mensagem é poderosa.

Lilian foi diagnosticada com câncer de mama: “Nesse processo a caminho da cura, eu vou parecer na #GloboNews com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando”. pic.twitter.com/ZlD60bjXlR