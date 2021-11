Allan dos Santos compara Alexandre de Moraes com 'estuprador'

Ed Estado de Minas

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos comparou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com um estuprador. A declaração foi feita nesta segunda-feira (8/11) após Moraes revogar a prisão do deputado Daniel Silveira.

"Imagine um estuprador dizendo que parará de estuprar a sua vítima diariamente e que dará uma condição para isso: continuará a aliciar a vítima sem penetração e para isso pede o SILÊNCIO dela. O que você acha dessa questão hipotética?", escreveu Santos.



A mensagem foi compartilhada pelo Telegram.



Santos é investigado no inquérito das fake news, relatado por Alexandre de Morais. Aberto em março de 2019, por decisão do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, o inquérito investiga notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo.





Prisão revogada

Alexandre de Moraes revogou, nesta segunda-feira (8/11), a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. O parlamentar estava detido por ameaçar os ministros do STF.

Na decisão, Moraes também proibiu o acesso de Silveira às redes sociais. Ele também está vetado de fazer qualquer contato com outros investigados do inquérito das fake news - que investiga ataques contra a democracia.