Destroços do avião já estão a caminho do aeroporto do Galeão, no Rio

CB Correio Braziliense

Os destroços do avião estão sendo transportados por um caminhão bitruck até o Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Um caminhão levando os destroços do avião bimotor da empresa PEC Táxi Aéreo, saiu de Caratinga por volta das 13h desta terça-feira (9/11), com destino ao Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro. Esses destroços serão periciados em um hangar da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A perícia faz parte da investigação do acidente aéreo, ocorrido em 5/11, quando o bimotor que levava a cantora Marília Mendonça e dois de seus produtores, caiu no leito do Córrego do Lage, matando a cantora, os dois produtores, piloto e copiloto.



A previsão da empresa transportadora, e que o caminhão com os destroços chegue ao Rio de janeiro por volta das 21h. A Polícia Civil de Minas Gerais, que liberou os destroços do avião para serem levados ao Rio de Janeiro, em comum acordo com os oficiais do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), também poderá periciar os destroços no Galeão, caso isso seja necessário.



Os dois motores dessa aeronave que seriam levados para Sorocaba, no interior de São Paulo, ainda têm destino incerto. O Cenipa está avaliando o melhor local para esses motores serem periciados. O resgaste desses motores foi feito na segunda-feira no local do acidente. Um dos motores estava entre as pedras da cachoeira onde o avião caiu. Outro motor estava a 300 metros do local da queda, em área de mata.