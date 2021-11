Pai acusado de estuprar as seis filhas é preso no Acre

CB Correio Braziliense

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

A Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos suspeito de estuprar as seis filhas. O caso ocorreu na última terça-feira (9/11) na zona rural do município de Assis Brasil, no interior do Acre.



Quem fez a denúncia foi a filha mais velha, de 27 anos, que foi abusada quando era adolescente. Depois, outra irmã, de 21 anos, criou coragem e contou à polícia que também sofreu abusos do pai.



“Foi a filha mais velha quem fez a denúncia e relatou os abusos de quando ela tinha por volta de 13 anos. Após a denúncia, a outra filha também relatou. Esta segunda foi bem mais grave, porque ela foi embora para Rio Branco e ele foi atrás”, contou o delegado Erick Maciel, responsável pelo caso.



As outras quatro filhas, todas menores de idade, contaram à polícia que ele também abusava delas, mas que as meninas tinham medo de contar à mãe devido a ameaças do pai. A mãe contou que não sabia dos abusos e que o marido esperava ela sair de casa para cometer os atos.



Após ser interrogado, o homem foi encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, onde aguardará julgamento.



A mãe e as quatro filhas mais novas estão sendo acompanhadas por psicólogos e assistentes sociais.