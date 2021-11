Correio é finalista do troféu Mulher Imprensa

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Única representante do Centro-Oeste, Ana Dubeux, editora-chefe do jornal e do site do Correio Braziliense, foi indicada pela terceira vez ao Troféu Mulher Imprensa neste ano. Em 2006 e 2013, ela venceu a categoria Diretora ou Editora de Redação. Na edição de 2021, ela está indicada na categoria Liderança, diretora de Redação ou fundadora de projetos jornalísticos.

Dubeux disputa o prêmio com Carla Jiménez, editora executiva do El País Brasil; Kátia Brasil, cofundadora e editora-executiva da Agência Amazônia Real; Renata Afonso, CEO da CNN Brasil; e Vanessa Adachi, fundadora e editora-chefe da Capital Reset.

As finalistas foram escolhidas por uma comissão de jurados composta por renomados profissionais da imprensa e da comunicação no Brasil. O resultado será divulgado após votação popular que se encerra amanhã (13/11), pelo site portal Imprensa. Os votos serão considerados apenas após a confirmação em link enviado ao e-mail do votante.