Morre Sergio Carvalho, um dos fundadores do Conjunto Nacional, aos 83 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Ancar )

Morreu, na última quarta-feira (10/11), o sócio-fundador da Ancar Ivanhoe, empresa que atua no ramo de administração de shopping centers, Sergio Carvalho, aos 83 anos. Ele estava internado Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, tratando de uma infecção por covid-19. A morte de Sergio foi comunicada pela família dele nesta sexta-feira (12/11).

A Ancar Ivanhoe é a empreendedora do shopping Conjunto Nacional em Brasília, que foi o primeiro shopping da rede e segundo inaugurado no Brasil. O Shopping completa 50 anos este ano.

Sergio Carvalho deixa a esposa Lia, os filhos - Marcos, Marcelo e Mariana e netos. O enterro ficará restrito aos familiares e amigos.

Em nota, a Ancar Ivanhoe lamentou a morte do empresário e lembrou o papel dele para o desenvolvimento do país. "Com o falecimento do Sergio, a Ancar Ivanhoe perde um grande líder que serviu de exemplo e inspiração por seus valores, como respeito, humildade, generosidade e transparência. O país perde um entusiasta do empreendedorismo e da inovação, que defendia o papel social da iniciativa privada para a construção de um Brasil mais justo. Reforçamos o nosso muito obrigada pela inspiração durante esses 49 anos de empresa", diz.



Sergio Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 28 de maio de 1938. Ele iniciou a trajetória profissional em uma instituição financeira que pertencia a família. Em 1971, a família Carvalho se tornou acionista do Shopping Conjunto Nacional por meio de um convite de Donald Stewart da Ecisa, uma das construtoras de Brasília.

Em 2006, a Ancar se associou à canadense Ivanhoé Cambridge e se tornou uma das maiores empresas de shopping center do país, com 24 empreendimentos, entre eles o Shopping Eldorado, em São Paulo; o Iguatemi em Porto Alegre; e o Riosul, no Rio de Janeiro.

Sergio também foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e o primeiro presidente da instituição, cargo que ocupou por três vezes.

Nos últimos anos, o empresário se dedicou à projetos sociais, com doações para a Casa São Luiz e Rede Cruzada, de apoio a crianças, e ajudou na construção de uma escola comunitária na comunidade da Rocinha.