Vestido de mulher grávida pega fogo em chá revelação em Goiás

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Grávida de seu primeiro filho, Ana Cláudia Gomes da Silva, de 34 anos, levou um susto durante o seu chá revelação. No momento de saber o sexo da criança, o vestido dela pegou fogo.



Felizmente nem ela e nenhum dos presentes se feriu. "O vestido não queimou nada, graças a Deus, só ficou azul. Eu só percebi o fogo depois que minha irmã conseguiu apagá-lo com o próprio vestido", explicou Ana Cláudia sobre o ocorrido.

Ela mora na cidade de Goianésia, na região central de Goiás e o vídeo foi gravado por um parente em 31 de outubro deste ano, mas viralizou na internet na última semana.

Nas imagens é possível ver que Ana Cláudia, que trajava um vestido branco longo, acende um bastão e o segura no alto. Esse tipo de objeto é muito usado nesses eventos porque solta uma fumaça colorida. Assim que é revelada a fumaça azul, Ana Cláudia fica muito empolgada e começa a correr por entre os convidados com o bastão na mão. É neste momento que faíscas caem no vestido e ele pega fogo rapidamente.

"A revelação foi incrível, era exatamente o que eu queria que fosse: um menino, pois sou mãe solteira e ele será e é o meu verdadeiro amor", Ana disse após o ocorrido.