Homem esfaqueia passageiros em ônibus; uma mulher morreu

Ed Estado de Minas

Crime aconteceu na BR-040, próximo ao km 525 - (crédito: Google Street View)

Três pessoas ficaram feridas e uma mulher, de 43 anos, morreu após um homem esfaquear passageiros em um ônibus nesta sexta-feira (12/11), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o ataque aconteceu no coletivo da linha 6120, que passava pela BR-040, próximo ao km 525, no Bairro Kennedy.

Por volta das 12h30, o Corpo de Bombeiro foi acionado.

Equipes de bombeiros estiveram no endereço e prestaram os primeiro socorros a algumas vítimas ainda no local. Elas ficaram aos cuidados das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das ambulâncias da Via 040, que contavam com equipe médica.

De acordo com a assessoria da concessionária, as vítimas foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Municipal de Contagem.

A motivação e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas. Um suspeito foi preso e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Aguarde mais informações