Vídeo: "Carro da vacina" vai em busca de não imunizados em município de SP

Td Talita de Souza Md Mariana de Ávila

"Se você ainda não tomou a primeira dose da vacina ou está com a segunda dose em atraso, aproveite a oportunidade e venha se vacinar", convida "carro da vacina" em Palmital (SP) - (crédito: Thaísa Oliveira/Reprodução)

Se o morador de Palmital, cidade no interior de São Paulo, não vai até o posto de saúde tomar a vacina contra a covid-19, o imunizante vai até ele. Essa foi a máxima adotada pela Prefeitura do município que criou uma espécie de “carro da vacina”, uma ambulância que circula entre os bairros da região enquanto convoca os não vacinados.

“Se você ainda não tomou a primeira dose da vacina ou está com a segunda dose em atraso, aproveite a oportunidade e venha se vacinar”. O município fica no interior de São Paulo e tem aproximadamente 22 mil habitantes. O vídeo com a “ambulância da vacina” viralizou nas redes sociais na tarde deste sábado (13/11). Confira:

O momento foi registrado e publicado pela jornalista Thaísa Oliveira no Twitter. “Se existe o carro da pamonha… por que não o carro da vacina? 110 pessoas foram vacinadas só nos 2 primeiros bairros por onde ele passou”.

O fundador do jornal comunitário Voz das Comunidades compartilhou o vídeo e exaltou a relevância do Serviço Único de Saúde (SUS). “Eu amo o Brasil! VIVA O SUS!!”, disse. Já a vereadora Iza Lourença (Psol-BH) aproveitou o registro para pedir a defesa do serviço público de saúde. “O maior patrimônio desse país é o brasileiro mesmo. Defendam o SUS, galera, gostoso demais!”, declarou.

Um morador da cidade diz que a ação de engajamento social é comum e compartilhou um fato curioso. “Palmitalense já tá mais do que acostumado com isso. Aqui as funerárias correm a cidade com carro de som anunciando quem morreu”, disse.

HAHAAHAH Palmitalense já tá mais do que acostumado com isso. Aqui as funerárias correm a cidade com carro de som anunciando quem morreu — Guilherme Longo (@gglongo) November 13, 2021

“Nosso SUS é demais! Por essa dedicação e competência dos profissionais do SUS, em cada uma de suas cidades, é q o Brasil, apesar de ter começado a vacinar atrasado, devido ao negacionismo do desGoverno Bolsonaro, hoje tem uma das melhores coberturas de vacinados para COVID! #SUS”, criticou outro perfil.

Uma usuária fez questão de elogiar, especificamente, os trabalhadores envolvidos na ação. “Muito massa! Parabéns aos profissionais da saúde que resolveram somar esforços pra ajudar o país a manter a sua tradição em campanhas bem sucedidas de vacinação. Quanto aos que resolveram atrapalhar, só lamento a forma como entrarão para a história deste momento”, declarou.

Muito massa! Parabéns aos profissionais da saúde que resolveram somar esforços pra ajudar o país a manter a sua tradição em campanhas bem sucedidas de vacinação. Quanto aos que resolveram atrapalhar, só lamento a forma como entrarão para a história deste momento. — Franh Cavalcante (@CavalcanteFranh) November 13, 2021

O esforço do município reflete no sucesso de imunização de cidadãos paulistas. O estado de São Paulo foi o primeiro a atingir, na quarta-feira (10/11) a marca de 71% da população totalmente vacinada contra a covid-19. Se considerada apenas a população adulta, com mais de 18 anos, a taxa aumenta para 90,12%.