Covid-19: DF recebe mais de 100 mil doses da vacina Pfizer

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal recebeu mais de 100 mil doses de vacina contra a covid-19 da fabricante Pfizer/BioNTech. A chegada dos imunizantes foi anunciada na manhã deste sábado (13/11) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), por meio das redes sociais. O chefe do Executivo local ainda explicou como as doses serão distribuídas.

"O DF recebeu, no fim da noite de sexta-feira, 100.620 doses da vacina Pfizer. Elas serão aplicadas da seguinte forma: 77.220 como segunda dose e 23.400 como dose de reforço. Preparem os braços e vamos vacinar!", escreveu nas redes.

Neste fim de semana e no feriado de 15 de novembro, a Secretaria de Saúde vai dar continuidade à campanha de vacinação contra a covid-19. A pasta disponibilizou pontos de atendimento para todos os públicos. Atualmente, podem se vacinar na capital federal as pessoas de 12 anos ou mais e aquelas que precisam da segunda dose. A dose de reforço, conhecida como terceira dose, é exclusiva para os profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais — lembrando que é preciso ter completado pelo menos seis meses de intervalo entre a segunda e a terceira doses. Para os imunossuprimidos graves e que tenham mais de 18 anos, a dose de reforço pode ser aplicada em um intervalo de 28 dias.

Dia D

O Governo do Distrito Federal (GDF) definiu uma data para o Dia D da vacinação. A ação será em 20 de novembro e vai contar com carros de som e saída das equipes de saúde dos postos para aplicar a vacina contra a covid-19 na população. O público-alvo será composto por pessoas que ainda não receberam a primeira dose dos imunizantes.