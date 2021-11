Menino de 11 sofre ataque de tubarão, no litoral de São Paulo

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução/Redes Sociais e Rócio Um Bom Lugar Iguape/Facebook)

Um menino de 11 anos foi ferido por um tubarão por volta das 12h da última segunda-feira (15/11), na Praia do Boqueirão em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, enquanto estava no mar com sua família. Carlos Alexandre Oliveira Marques foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e levou pontos na perna.

Segundo a prefeitura, o tubarão era da espécie cação. A criança estava no mar, brincando com alguns familiares, quando viu o tubarão em sua direção.

"Estava eu, meu irmão e meu primo. A gente estava lá nadando, até que, do lado, ouvimos uns homens gritando 'tubarão, tubarão'. A gente ficou desesperado e tentamos sair. Meu primo saiu também, e eu não conseguia correr direito, meu irmão ficou me esperando. Daí, eu comecei a sentir uma dorzinha na minha perna, olhei e vi que tinha uma barbatana, que era um animal meio azul, tipo tubarão. Eu fiquei balançando a perna, aí caiu, e corri rápido para sair", relatou menino ao Portal G1.

Apesar do susto, a criança foi socorrida na unidade de saúde da cidade, levou pontos e passa bem.

A criança mora no interior de São Paulo, e estava na cidade à passeio, visitando o pai, que mora em Ilha Comprida. O pai Celso Marques relatou que o ocorrido foi um grande susto. Segundo ele, normalmente recomenda aos filhos para tomarem muito cuidado para não se afogarem, mas nunca imaginou que poderia ocorrer um incidente envolvendo um tubarão com um dos meninos.



Nas redes sociais, o pai até fez uma postagem de agradecimento pela vida do filho após o ocorrido, afirmando que o menino ter tido apenas um ferimento leve foi um "livramento".

Em nota, a prefeitura afirmou que um cardume de cações em deslocamento, esbarrou na criança e a feriu, causando uma lesão sem gravidade na perna esquerda, segundo informações do sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, que acompanhou a ocorrência.



De acordo com informações do sargento, o cardume estava passando na zona de arrebentação de ondas, o que é atípico, já que normalmente os peixes se deslocam em áreas mais profundas.