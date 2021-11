Vila do Chaves é reproduzida em pousada em Santa Catarina; veja fotos

CB Correio Braziliense

(crédito: La Ballena/Divulgação)

Uma pousada em Garopaba, litoral de Santa Catarina, reproduziu a vila do seriado mexicano Chaves. A série queridinha dos brasileiros serviu de inspiração para a pousada, que existe há dois anos.



Fã do programa quando era criança, a ideia da pousada temática foi do empresário Thiago Nascimento Oliveira, de 37 anos.

Toda a decoração da pousada é inspirada na cultura mexicana. O nome La Ballena, que significa “a Baleia”, foi escolhido em homenagem as baleias que frequentam a região de Garopaba de julho a novembro.









A vila do Chaves foi construída durante a pandemia e fica onde antes era a garagem da pousada. "Em homenagem a Roberto Bolaños, criador do seriado mexicano que encantou gerações, o Recanto La Ballena recriou o cenário da Vila do Chaves. Isso,isso,isso! A praia da Gamboa vai receber o cenário do Chaves", explicou o pousada no Instagram.

Quem não é hóspede também pode visitar o local, basta agendar um horário. É cobrado uma contribuição.