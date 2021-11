Ministro da Saúde anuncia chegada de mais 2 milhões de doses de vacina ao Brasil

SP Sarah Paes - Especial para o Correio CG Camilla Germano

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na manhã deste domingo (21/11), em suas redes sociais, a chegada de mais 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 ao Brasil. A remessa faz parte das doações de imunizantes feitas pelo governo dos Estados Unidos. Na publicação, Queiroga agradeceu ao governo norte-americano."Agradeço pela parceria. Juntos, vamos vencer esta pandemia!".

Bom dia!

Chegaram agora pela manhã mais de 2 milhões de doses de vacina Covid-19 doadas pelos Estados Unidos. Agradeço pela parceria. ???????? ???????? Juntos, vamos vencer esta pandemia! — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) November 21, 2021

Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos confirmou a doação do imunizante. Ao todo, um lote com 2.187.300 doses da vacina AstraZeneca foram fornecidos pelo governo do presidente Joe Biden. A doação, realizada por meio de um acordo bilateral entre os EUA e o Brasil no combate ao coronavírus, chegou ao Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, São Paulo.

Vacinas que chegaram ao aeroporto de Viracopos em Campinas (SP) como parte da doação de imunizantes feita pelo governo dos Estados Unidos. (foto: Divulgação/ Embaixada dos Estados Unidos)

Doses recebidas na quinta-feira (18/11)

As doses de vacina que chegaram ao Brasil esta semana devem fortalecer ainda mais a Campanha de Vacinação contra a covid-19. Na última quinta-feira (18/11), o ministério da Saúde havia anunciado que a farmacêutica Pfizer entregou mais 4,1 milhões de doses e a Janssen mais 1 milhão. A respeito da vacina da Pfizer, o Executivo ainda afirmou que "o imunizante tem sido o agente imunológico recomendado pelo Ministério da Saúde como preferencial na etapa da Campanha que reforça a imunidade da população vacinada com as duas doses".

Ainda segundo o ministério, até esta sexta-feira (19/11), mais de 360 milhões de vacinas contra a covid-19 foram distribuídas no país desde o início da campanha. Mais de 157,6 milhões de brasileiros receberam a primeira dose e 129,8 milhões completaram o esquema vacinal.