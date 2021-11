Mulher se passa por ‘bolsonarista’ e faz discurso contra o presidente; veja

CB Correio Braziliense

No último domingo (21/11), Suzi Mirian dos Santos, de 55 anos, se "infiltrou" em um protesto a favor do governo Bolsonaro e, ao receber um microfone, desmentiu muitas das coisas que os apoiadores do presidente afirmavam. Gritos de "Se vacinem" ou "Usem máscara" foram aplaudidos por outras pessoas que acompanhavam a manifestação.

O caso ocorreu na Praça da Independência, em Santos (SP), local que recebe ocasionalmente protestos contra e a favor do governo.

O filho de Suzi, Matheus compartilhou o momento em suas redes sociais. Além do vídeo do momento em que a mãe dele fala ao microfone, Matheus acrescentou o áudio que Suzi mandou após o momento e prints de conversas de pessoas que presenciaram a cena.

No áudio que Suzi enviou ao filho, ela diz: "Fui de blusa verde e chinelo amarelo fui lá e falei: 'Posso falar também?' pedi proteção policial, aí eles deixaram eu falar, eu desmenti eles de tudo e fui aplaudida para caramba. Eles arrancaram o microfone da minha mão, eu fui retirada de lá pela polícia", diz um trecho. Em Na sequencia ela diz que pediu para que as pessoas tomassem a vacina e pediu para as pessoas usarem máscaras.

minha mae se meteu num protesto A FAVOR do Bolsonaro vestida de verde, pediu o microfone pra falar, chamou o Bolsonaro de psicopata e mandou todo mundo se vacinar



SEGUE O VÍDEO pic.twitter.com/lfRAajlMcy — Matheus (@matheusdevdd) November 21, 2021