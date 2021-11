Surto de lesões na pele que causam coceira é investigado no Recife

LM Luísa Mariana Moura*

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) está investigando o surto de pessoas com lesões na pele que provocam coceiras. Pessoas de 2 a 96 anos, sendo a faixa etária mais frequente a de crianças de até 9 anos, apresentaram lesões na pele, algumas parecidas com caroços e manchas, acompanhadas de irritação e coceira, além de outros sintomas como dor de garganta, diarreia e febre, embora em menor quantidade. Até esta quarta-feira (24/11), foram notificados ao menos 134 casos em cidades da Região Metropolitana do Recife, segundo as secretarias municipais de Saúde.



A Sesau emitiu, em 17 de novembro, um alerta epidemiológico sobre "surto de lesões cutâneas a esclarecer" que vem sendo observado no Recife.

Causa desconhecida

Sarna humana, alergia e doenças causadas por mosquito são algumas das possibilidades levantadas por especialistas. O infectologista Demetrius Montenegro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, acompanha as investigações dos casos como especialista e faz parte da comissão que atua junto à prefeitura do Recife.

"Não se tem ainda a causa. Alguns dermatologistas já viram as lesões e cada pessoa apresenta de uma forma diferente. Como você não tem um padrão na apresentação dessas lesões, fica mais difícil de você fechar uma causa para esse quadro", explicou o infectologista.

Apontou também que "é extremamente importante essa notificação para a vigilância epidemiológica para fazer toda a investigação e excluir, se for o caso".

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca