Após confusão em aeroporto, coelho de BH "cria" perfil no Twitter

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução)

Alfredo, o coelho de Belo Horizonte, criou um perfil no Twitter para mostrar sua viagem à Irlanda. O animal ficou famoso depois de ser impedido de embarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na última quinta-feira (18/11).



A confusão se transformou em pancadaria entre seus tutores e funcionários da companhia aérea, KLM, o que gerou uma multa de R$ 30 mil.

Atualmente, o Alfredo "posta" em sua rede social sobre sua nova vida e seus passeios com a família em Limerick, na Irlanda, onde mora. Em sua bio do twitter ele se apresenta "Olá, eu sou o Alfredo, o Coelho do aeroporto. Ainda não sei escrever mas peço sempre para meu papai ou minha mamãe para escreverem aqui para mim," diz para interagir com fãs.

Oi amiguinhos e amiguinhas! Esse sou eu quando fui adotado pela mamãe e pelo papai! Eu tinha apenas 15 dias! Eu era ou não era uma fofura? ??????#coelho #coelhinho #fofura #animais #rabbit #bunny #alfredoocoelho #coelhodoaeroporto #coelhonãoéroedor pic.twitter.com/wwsibLlBrj



— Coelho Alfredo (@AlfredoOCoelho) November 24, 2021

Em entrevista ao portal G1, donos do coelho Jorge Philipe Guadalupe e Gabriella Cardoso contaram que a ideia de criar a conta surgiu como uma brincadeira, depois da grande repercussão da briga no aeroporto, "O Twitter é o ponto de vista dele, como se ele tivesse narrando as histórias, as aventuras, tá divertido", contou Jorge.

"Ele já se adaptou, parece que já conhece aqui. Ele está vivendo uma aventura, ele quer cheirar cada plantinha, comer, quer passear o tempo todo. Muita novidade, muito cheiro novo. Extremamente adaptado, ele está vivendo uma aventura", disse o administrador.



Hoje ninguém vai trabalhar e nem estudar nessa casa, quero a atenção só para mim! ????#coelhoalfredo #Coelho #coelhodoaeroporto #forçaalfredo pic.twitter.com/dgjQqYhhEq



— Coelho Alfredo (@AlfredoOCoelho) November 22, 2021