Gleisi sugere que Moro seria um espião da CIA no Brasil

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

Gleisi Hoffmann e Sergio Moro - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou, nesta quarta-feira (24/11), em entrevista à TV Fórum, que o pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) é um espião da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos.

“É uma sandice esse negócio de vender a Petrobras, que foi criada para fortalecer o Estado brasileiro em cima da nossa capacidade produtiva de petróleo. Os EUA fazem guerra com o mundo por petróleo, invadem países, matam… aqui não. Só precisaram do Moro, que foi treinado no Departamento de Justiça norte-americano para fazer o desmonte de uma das maiores empresas do mundo”, disse a deputada.



Rumores do envolvimento de Moro e da CIA começaram circular quando o ex-ministro ainda era juiz da Lava-Jato, em 2016. Isso porque um documento oficial de autoridades norte-americanas, que citava o nome do então juiz, foi vazado pelo site Wikileaks.



O documento, um informe enviado de Brasília para os Estados Unidos, narrava como havia sido uma conferência sobre lavagem de dinheiro realizada em 2009 no Rio de Janeiro, da qual participaram agentes norte-americanos, brasileiros e de outros países da América do Sul.

Pelo Brasil estavam, segundo esse informe, Sergio Moro e o ex-ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Gilson Dipp. Ambos já haviam trabalhado com a temática da lavagem de dinheiro e, de acordo com o próprio informe, estavam ali para trocar experiências com outros países.

Esse tipo de conferência é comum no Judiciário. Portanto, a notícia que Moro seria treinado pela CIA não bastou de uma fake-news.