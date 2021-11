Mulher perde controle, capota carro de luxo e quase cai de ribanceira

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Segundo os bombeiros, acidente ocorreu no trecho entre um shopping e o Colégio Santo Agostinho, em Nova Lima - (crédito: Reprodução da internet/Google Maps)

Uma jovem de 25 anos escapou de um acidente grave na madrugada desta quinta-feira (25/11) na MG-030, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela conduzia um Dodge quando capotou no km 13, sentido Bairro Belvedere, na capital. O carro de luxo saiu da pista e ficou preso em um ponto de uma ribanceira, com risco de uma queda ainda maior.

Conforme os bombeiros, o ponto da queda é de difícil acesso e tem cerca de 30 metros de profundidade. Por conta da instabilidade, a motorista ficou presa dentro do carro. A própria vítima ligou para o 193 pedindo socorro.

Os militares fizeram a descida com a ajuda de cordas e retiraram a jovem do carro. Ela reclamava de dores de cabeça, no tórax e na lombar. Ela não tinha sinais de fraturas ou lesões mais graves e foi levada para um hospital de Nova Lima por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Como o resgate ocorreu fora da pista, o trânsito na rodovia não foi prejudicado.