VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Secretários estaduais e municipais apoiam exigência de vacinação da Anvisa Medida pressiona o Ministério da Saúde e o governo federal a apoiarem as recomendações do órgão regulador. Anvisa recomendou que o governo brasileiro passe a exigir o certificado de vacinação contra covid-19 para a entrada de viajantes no Brasil