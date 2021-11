EH Edis Henrique Peres JE Júlia Eleutério RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nesta quinta-feira (25/11), a intenção de montar postos permanentes de vacinação contra a covid-19 na rodoviária e em locais de grande circulação. O objetivo é conseguir alcançar a população que ainda não se vacinou ou não completou o ciclo vacinal contra o novo coronavírus.

O pronunciamento do chefe do Executivo local foi feito durante a inauguração da USB 15 de Ceilândia. “Tenho uma posição contrária ao do secretário (de Saúde). Ele ficou satisfeito com o Dia D (da vacina), e eu acho que foi baixa a adesão. Acho que as pessoas têm que se preocupar mais, principalmente com a segunda dose, para que a gente possa ter cada vez mais a certeza que essa doença não vai voltar”, afirmou.

De acordo com Ibaneis, a Secretaria de Saúde está preparando um atendimento para “vários locais de grande circulação para que a gente possa atingir as pessoas”. “Outra coisa que o secretário está fazendo é colocar postos de vacinação nas comunidades mais carentes, porque essas pessoas têm mais dificuldades de chegar em área de grande movimentação”, destaca.

Busca ativa

O titular da Secretaria de Saúde, Manoel Pafiadache, avalia que o objetivo é fazer “vários dias D”. “Agora mesmo nós estamos colocando um esforço danado para colocar um posto fixo na rodoviária para atender a questão da vacinação, não somente a questão contra o coronavírus. Então, essa é a ideia”, declara.

Pafiadache assegura que a pasta irá a áreas rurais e ao encontro de pessoas que não conseguem sair de sua região por vários motivos. “Só que não é uma questão pontual. Nós vamos continuar fazendo, enquanto acharmos que ainda precisa apoiar a população na vacinação”, garante.

Passaporte vacinal

Em um decreto publicado no Diário Oficial, na quarta-feira (25/11), o governador decidiu que, na capital, só podem participar de eventos esportivos, festas e festivais aqueles que apresentarem o cartão de vacina com a imunização completa. Na cerimônia de inauguração da UBS 15, Ibaneis comentou sobre a medida.

"A ideia não é ter passaporte sanitário. Nós queremos que em alguns eventos, shows e jogos de futebol, por exemplo, onde existe uma aglomeração maior, a população apresente o cartão com a segunda dose. E isso está no aplicativo do Conecta SUS. O que queremos nesse momento de retomada é gerar o mínimo de constrangimento possível ao cidadão, mas agora é a hora da retomada. Temos todas as condições", relatou o chefe do Executivo local.