Morador de rua monta árvore e diz que espírito natalino fortalece sua fé

LC Leandro Couri e Vinicios Prates - Estado de Minas

(crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com o mês de dezembro se aproximando, enfeites de natal já são vistos por toda a capital mineira. Entre comércios e residências, a cidade vem ganhando cada vez mais decorações natalinas. Mas uma árvore de natal em especial chamou a atenção: instalada quase na esquina da Rua José Cândido da Silveira com Conselheiro Lafaiete, no Bairro Sagrada Família, ela pertence ao morador de rua Lucas Cardoso, de 38 anos, que destaca a importância do espírito natalino.

Montada ao lado da barraca onde vive, a árvore chama a atenção de todos que passam pelo local. Para ele, o espírito natalino é um fortalecedor de sua fé, mesmo em situação de rua: "A gente tem que ter muita fé. A fé que move montanhas e faz milagres, entende!?", destaca.

Cardoso diz que se encontra nesta situação de rua em função da falta de oportunidades, mas ressalta que, ainda assim, acredita muito em Deus. Para ele, por causa de um delito cometido anos atrás, suas oportunidades são bem menores.

"Quando você vai em busca de algum trabalho, o atestado carcerário infelizmente fica para sempre. O que me trouxe para rua foi a falta de oportunidade. Muita gente gosta de ajudar, mas 80% da sociedade discrimina. A verdade é essa. Eu só precisava de oportunidade, independente de qual seja", destacou.

De acordo com ele, hoje sobrevive da coleta de reciclagem, mas possui formação completa em Educação Física na UFMG, além de falar fluentemente outros dois idiomas, além do português.

Durante a entrevista, Lucas revelou estar vivendo uma situação muito triste: tinha acabado de receber a notícia de que a mãe havia falecido em decorrência do COVID-19. Ele buscava alternativas para chegar até Teófilo Otoni, cidade onde sua mãe morava.

Apesar de a mãe não ter aceitado sua sexualidade, Lucas diz que a amava incondicionalmente. E espera que o espírito natalino lhe dá forças para seguir em momentos como esse. "O natal é Jesus Cristo. Resumindo tudo, né!?", finalizou.