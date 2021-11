Neymar lamenta passar pouco tempo com o filho: 'Sinto falta'

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Na última terça-feira (23/11), foi lançado o documentário de Neymar Jr.

Em um trecho da produção Pais e filhos – por dentro da história , o craque falou da distância e a sua rotina intensa de jogos de trabalhos, além de lamentar o fato de passar pouco tempo com seu único filho, Davi Lucca , de 10 anos de idade.

"Eu gosto de ficar junto com ele, gostaria de poder ficar mais no ano porque eu vejo ele muito pouco", lamentou o menino no vídeo.

Enquanto isso, Neymar desabafa: "Se fosse pra escolher alguma coisa, era estar mais perto dele, estar no dia a dia. Disso que eu sinto falta". O menino, que é fruto do craque com Carol Dantas, mora com ela e o padrasto, Vinicius Martinez . Eles se mudaram para Barcelona, bem mais perto do atleta.

A relação que eu tenho com o meu pai e a que eu tenho com o Davi são bem parecidas. Eu tento ser também um amigo para ele estar do meu lado, assim como o meu pai fez", afirmou o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira.

Neymar também contou que se surpreende com o interesse do filho pelo futebol. "Ele está ficando cada vez mais do jeito dele, entendendo mais o futebol, quem é o pai dele, acompanha mais. Tem hora que eu nem lembrava de um jogo, e ele comenta uma jogada, um gol", declarou o atleta.

No documentário, Davi Lucca elogiou as habilidades do pai dentro dos gramados. "Para as pessoas ele não vai ser o melhor do mundo, mas para mim ele vai", resumiu o filho de Neymar.