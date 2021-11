Rancho de Bruno Gagliasso possui lago artificial e energia solar; veja fotos

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O rancho que está sendo construído por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está cada dia mais ganhando forma. Os artistas desenvolveram o projeto pensando nos três filhos e tudo deve ficar pronto ainda neste mês, segundo informa o Extra . O ator chegou a receber a visita de um profissional para acertar os detalhes finais da casa.

Os famosos têm dividido com os fãs o andamento das construções que realiza no terreno. O imóvel fica no município de Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio. Além da espaçosa casa, também há um jardim com cactos, além de uma área com diversos painéis solares para a geração de energia.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

No local, eles desenvolveram um "lago piscina", na parte externa da residência: "O lago piscina do rancho é uma homenagem ao Malawi, a terra natal dos meus filhos. É uma obra (de arte) enorme, complexa e muito bonita de acompanhar" , comentou Bruno , nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Vale lembrar que ao redor há bastante verde e lagos. Nas obras, Gagliasso posou com os filhos e dedicou a eles essa empreitada:



"Com vocês, por vocês e para vocês" . Os famosos são pais de Titi , Bless e o caçula, Zyan.