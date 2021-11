Sites encontram o melhor preço para compras na Black Friday

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Mercado e Consumo)

Na Black Friday é comum não saber exatamente qual é o melhor lugar para fazer compras mais barato, por isso, o Correio fez uma seleção de sites que facilitam a vida do consumidor neste dia especial de ofertas.



Confira abaixo:



Ame Digital



A Ame Digital separou uma página exclusiva em seu site para compras na Black Friday. Lá é possível ver as melhores ofertas de cashback de lojas parceiras deles, como Americanas e Submarino.



Para ter 50% de cashback no site, basta baixar o aplicativo.





Méliuz



A Méliuz também tem uma página separada somente para a Black Friday no site. Além disso, para o dia de ofertas eles vão sortear um vale-viagem com acompanhante, no valor de R$50 mil, entre todo mundo que se inscrever gratuitamente no sorteio e fizer, ao menos, uma compra online entre os dias 25 e 29 de Novembro de 2021.



O regulamento está disponível no site.





Mooba



Para a Black Friday, o Mooba separou lojas em destaque para compras com cashback. Algumas das lojas listadas são “C&A”, “O Boticário” e “Ray Ban”.



Para conferir as ofertas, acesse o site.





Busca descontos

Para a Black Friday, eles separaram uma aba no site para pesquisas referentes apenas para o dia de descontos. Cadastrando nome e e-mail, o internauta recebe as melhores ofertas do dia.



Ao se cadastrar no site o usuário também consegue acesso à cupons de desconto para utilizar nas lojas listadas no site.

Cuponomia



O site cuponomia oferece cupons e cashback em 2.000 lojas. Entre as melhores ofertas estão: 6% de cashback para compras na Amazon, 10% de cashback para compras no “ Boticário e 10% de cashback na Le Novo.



Para conferir acesse o site.





Cuponation



No site da Cuponation há uma página específica para as ofertas da Black Friday. Os cupons incluem descontos para várias lojas, como AliExpress, Netshoes, Adidas, Tok&Stok, Ponto, O Boticário, Fast Shop e Extra.



Confira no site.





Cuponeria



A Cuponeria também separou uma aba do site especificamente para a Black Friday. Por lá, você consegue adquirir cupons de desconto e ofertas de cashback. Alguns dos descontos disponíveis por lá são: 43 cupons na Americanas (com 10% de cashback), 6 cupons na Fast Shop (com 3% de cashback) e 5 cupons na iPlace (com 1,5% de cashback).



Para conferir acesse o site.