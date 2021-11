Agricultor de Arroio do Meio recebe por engano R$ 861 mil e devolve

LM Luísa Mariana Moura*

(crédito: Reprodução)

Nestor Führ, um agricultor de Arroio do Meio (RS), assustou-se ao receber um depósito de R$ 861 mil na sua conta neste mês de novembro. O depósito foi realizado por engano, e o gerente do banco o chamou para perguntar se ele topava devolver o dinheiro, ele afirmou que nem pensou em ficar com a quantia.

Residente da localidade de Picada Arroio do Meio, a 10 km do centro da cidade, o homem cria aves e gado em sua propriedade, relatou ao G1 quando foi chamado ao banco, "Ele me convidou para ir urgentemente na agência bancária. Eu quis saber o motivo e ele não quis revelar, que se tratava de um assunto muito sério. Eu fiquei desconfiado de que era um problema na minha conta" disse.

"Tive a sensação de um dia ser milionário, né? Passei o cartão e transferimos. Ficou tudo certo. Não é meu, não quero," relatou. Moradores da cidade ressaltaram a honestidade de Nestor: "Essa atitude fez dele uma pessoa grande", comentou uma moradora.

Porém, essa não foi a primeira vez que ele recebeu dinheiro por engano. De acordo com Nestor, em 2002, o frigorífico onde trabalhava depositou R$ 12 mil em sua conta, em vez de repassar R$ 1,2 mil.